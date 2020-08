In Belarus hat Staatschef Lukaschenko die Bevölkerung vor einem Aufstand gewarnt.

Während eines Besuchs bei einer Militäreinheit sprach Lukaschenko von einer Gefahr, die vom Westen ausgehe - insbesondere von Polen und von der NATO. Aus dem Ausland werde versucht, Belarus eine Revolution aufzuzwingen. Es müssten deshalb - so wörtlich - "härteste Maßnahmen" getroffen werden, um die Einheit des Landes zu bewahren.



Die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja, die gegen Lukaschenko in der Präsidentschaftswahl angetreten war, rief die Menschen in Belarus auf, sich morgen an einer Massendemonstration zu beteiligen. Tichanowskaja äußerte sich in einer Videobotschaft, die sie in ihrem Exil in Litauen aufgezeichnet hatte.