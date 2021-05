Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat Vorwürfe wegen der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine und der Festnahme des regimekritischen Journalisten Protasewitsch zurückgewiesen.

Die Nachrichtenagentur Belta zitiert den autoritär regierenden Präsidenten mit der Aussage, Ziel sei der Schutz von Menschen im Einklang mit dem Völkerrecht gewesen. Dabei sei vollkommen rechtmäßig vorgegangen worden. Es war Lukaschenkos erste öffentliche Stellungnahme zu dem Vorfall. Die Ryanair-Maschine war am Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Landung in Minsk gezwungen worden. Dort wurden dann der Journalist und seine Freundin abgeführt. Lukaschenko gab an, es habe sich tatsächlich um eine Bombendrohung gehandelt. Die Informationen darüber seien aus der Schweiz gekommen.

