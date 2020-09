Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, hält sich zu einem Gespräch mit dem russischen Staatschef Putin in Sotschi auf.

Seit Beginn der Massenproteste in Belarus hatten sich die beiden Politiker mehrfach telefonisch über die ausgetauscht. Putin sicherte Lukaschenko dabei seine Unterstützung zu, sollte die Situation eskalieren. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Lambsdorff, sagte im Deutschlandfunk, er rechne damit, dass Putin Lukaschenko massiv unter Druck setzen werde. Moskau werde ein Abdriften von Belarus in Richtung Westen niemals dulden.



Die Polizei in Belarus nahm gestern nach eigenen Angaben 744 Menschen bei Demonstrationen in Minsk und anderen Städten des Landes fest.

