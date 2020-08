Bundesaußenminister Maas hat die Demonstrationen in Belarus mit dem Prager Frühling vor 52 Jahren verglichen.

Auch die Belarussinnen und Belarussen forderten Veränderungen in ihrem Land, sagte Maas in Berlin. Die Führung in Minsk müsse der Realität ins Auge sehen. Der Weg aus der Krise führe nur über einen Dialog mit der Zivilgesellschaft. Die EU werde den Druck aufrechthalten, um dieses Ziel zu erreichen.



Maas wird heute zu politischen Gesprächen in der Slowakei erwartet. Dort will er auch der Opfer des Aufstands gedenken, der im August 1968 von Truppen des Warschauer Pakts niedergeschlagen worden war.



Die Opposition in Belarus rief ungeachtet der Drohungen von Präsident Lukaschenko zu landesweiten Protesten auf, um Neuwahlen zu erzwingen. Oppositionsführerin Tichanowskaja sagte in einer Videobotschaft an ihre Anhänger, diese sollten die Streiks ausweiten und sich nicht einschüchtern lassen.