Bundesaußenminister Maas hat die politisch Verantwortlichen in Belarus aufgefordert, Auskunft über das Schicksal der Oppositionspolitikerin Kolesnikowa zu geben. Die fortgesetzten Verhaftungen und Repressionen seien nicht hinnehmbar, sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. Die Bundesregierung sei in großer Sorge um Frau Kolesnikowa.

Der Koordinierungsrat der Opposition in Belarus geht davon aus, dass die 38-Jährige und zwei ihrer Mitarbeiter entführt oder festgenommen worden sind. Medien hatten unter Berufung auf eine Augenzeugin berichtet, dass Kolesnikowa heute von Unbekannten in einen Minibus gezerrt worden sei. Die Behörden erklärten, nichts von dem Verschwinden zu wissen.



Auch die EU zeigte sich alamiert über das Verschwinden von Oppositionellen in Belarus. Man sei zutiefst besorgt über die anhaltende Repression und Einschüchterung der Bevölkerung, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell.



Kolesnikowa ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der Demokratiebewegung in Belarus. Seit mehr als vier Wochen kommt es dort zu Protesten gegen Staatspräsident Lukaschenko. Gestern nahm die Polizei bei regierungskritischen Demonstrationen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 600 Menschen fest. Hintergrund ist die Präsidentenwahl, bei der Lukaschenko sich mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären ließ. Die Opposition spricht von Wahlbetrug.



Hören Sie dazu auch einen Kommentar unseres Russland-Korrespondenten Thielko Grieß.