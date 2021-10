Bundesaußenminister Maas warnt Fluggesellschaften davor, illegale Migration über Belarus Richtung Europäischer Union zu unterstützen.

Jeden Tag kämen auf dem Flughafen in Minsk Hunderte verzweifelte Menschen an, sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. Machthaber Lukaschenko locke sie mit falschen Versprechen her. Die Fluggesellschaften, die diese Menschen beförderten, machten sich damit zu Helfern des belarussischen Regimes. Die Unternehmen müssten sich daher fragen, ob sie Teil eines skrupellosen internationalen Schleuserrings unter Leitung Lukaschenkos sein wollten und welche Konsequenzen das für sie haben könne. Maas kündigte an, diese Frage mit seinen Kollegen beim Außenministertreffen am kommenden Montag zu erörtern. Die EU wirft Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen gezielt an die Grenzen nach Polen und zum Baltikum zu lotsen, um Vergeltung für Sanktionen zu üben.



In Polen billigte derweil das Parlament den Plan der Regierung zum Bau einer dauerhaften Befestigung an der Grenze zu Belarus mit Überwachungssystemen und Bewegungsmeldern.

