In Belarus hat Machthaber Lukaschenko die Präsidentschaftswahl vor einem Jahr erneut verteidigt.

Er erklärte in seiner jährlichen Pressekonferenz, er habe die Abstimmung fair gewonnen und sein Land vor einem gewaltsamen Aufstand geschützt. Der Opposition warf Lukaschenko vor, mit den Massenprotesten nach der Wahl zu einem Staatsstreich aufgerufen zu haben. Zudem bestritt er jegliche Verwicklung seiner Behörden in den Tod des belarussischen Regierungskritikers Schischow in der Ukraine.



Lukaschenko regiert Belarus seit 27 Jahren. Nach der Abstimmung am 9. August 2020 hatte er sich erneut zum Sieger erklären und Proteste brutal niederschlagen lassen. Die Opposition sowie unter anderem die Europäische Union gehen davon aus, dass das Regime in Minsk das Ergebnis der Wahl fälschte. Die Demokratiebewegung sieht die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja als Siegerin an. Diese rief ihre Landsleute aus dem Exil in Litauen dazu auf, den Widerstand gegen Lukaschenko nicht aufzugeben. Die Massenproteste sind inzwischen abgeflaut, nachdem die Repressionen in dem Land immer stärker wurden.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.