Der französische Präsident Macron hat die Europäische Union aufgefordert, sich hinter die regierungskritischen Demonstrationen in Belarus zu stellen.

Macron schrieb auf Twitter, die EU müsse weiter die Menschen unterstützen, die friedlich für die Achtung ihrer Rechte, Freiheit und Souveränität protestierten. SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte Bild.de, Präsident Lukaschenko habe keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung. Wer auf diese Art und Weise mit seinem Volk umgehe, habe jede Legitimation für die Regierung des Landes verloren, betonte der Vize-Kanzler.



In Belarus hatten gestern Hunderttausende Menschen gegen Lukaschenko demonstriert. Erstmals gingen auch Anhänger des langjährigen Staatschefs auf die Straße. Lukaschenko sagte in Minsk, er werde in keinem Fall von der Macht ablassen.



Im Ausland wächst unterdessen die Unterstützung der Opposition in Belarus. In der tschechischen Hauptstadt Prag nahmen mehrere hundert Menschen an einer Solidaritäts-Kundgebung teil. Ministerpräsident Babis rief die EU zum Handeln auf. Per Twitter erklärte er, die Bevölkerung von Belarus müsse zu einer "Samtenen Revolution" ähnlich wie 1989 ermutigt werden.