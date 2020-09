Trotz der Androhung von Gewalt durch die Polizei haben sich in Belarus erneut Frauen zu Protesten gegen Staatschef Lukaschenko versammelt.

Nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur gab es in der Hauptstadt Minsk mehr als einhundert Festnahmen. Die Demonstrantinnen seien zunächst durch mehrere Straßen gezogen, ohne dass die Polizei eingeschritten sei. Auch in anderen Städten waren Frauen zu Protesten aufgerufen.



Viele Teilnehmerinnen des sogenannten "Marsches der weiblichen Solidarität" trugen die weiß-rot-weißen Fahnen der Opposition oder spannten Schirme in den Farben der früheren Flagge des Landes auf. Sie fordern Neuwahlen, eine Freilassung der politischen Gefangenen und eine strafrechtliche Verfolgung der Polizeigewalt.



In der vergangenen Woche waren in Belarus Sicherheitskräfte, die sich nicht als solche zu erkennen gegeben hatten, mit Gewalt gegen Demonstrierende vorgegangen.

19.09.2020