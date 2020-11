Bei den gestrigen Demonstrationen gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko hat es zahlreiche Festnahmen gegeben.

Die Menschenrechtsgruppe Wesna listete auf ihrer Internetseite die Namen von etwa 1.040 Menschen auf. Die meisten von ihnen kamen demnach in der Hauptstadt Minsk in Polizeigewahrsam. Viele seien nach einer Überprüfung wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es. Die Behörden veröffentlichten bisher keine Zahlen zu den Festnahmen.



Tausende Menschen hatten sich zuvor an den Protesten beteiligt. Dabei gingen Sicherheitskräfte teilweise mit Tränengas und Blendgranaten gegen friedliche Demonstranten vor. Augenzeugen zufolge sollen auch Gummigeschosse eingesetzt worden sein.



Seit der Präsidentenwahl im August, bei der sich Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären ließ, kommt es in Belarus regelmäßig zu Protesten.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.