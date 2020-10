Bei den jüngsten Massenprotesten in Belarus gegen Präsident Lukaschenko sind mehr als 300 Menschen festgenommen worden.

Das teilte das Innenministerium in Minsk mit. Die Festnahmen erfolgten in der Hauptstadt und in anderen Teilen des Landes. An den gestrigen Kundgebungen hatten sich mehr als 100.000 Menschen beteiligt. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Menge vor. Im Mittelpunkt der Demonstrationen stand diesmal der Umgang der Führung in Belarus mit politischen Gefangenen. In Sprechchören wurde deren Freilassung gefordert.



Internationale Berichterstattung aus Minsk ist derzeit nur erschwert möglich. Die belarusischen Behörden haben alle Akkreditierungen ausländischer Journalisten für ungültig erklärt.

