In Belarus sind bei landesweiten Razzien gegen Journalisten und Menschenrechtler mehrere Personen festgenommen worden.

Unter ihnen ist auch der Vorsitzende des belarussischen Journlistenverbandes, Bastunets. Damit sind seit Beginn der Proteste vor einem halben Jahr mehr als 400 Journalistinnen und Journalisten festgenommen worden. Gegen sie wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Alle sind weiterhin in Gewahrsam.



Hausdurchsuchungen gab es heute in allen größeren Städten des Landes. Betroffen war auch das Menschenrechtszentrum Wiasna in Minsk. Dabei seien Telefone und Geräte beschlagnahmt worden, teilte die Organisation mit. Nach Angaben der Behörden fanden die Razzien im Rahmen von Ermittlungen zur Finanzierung der Proteste statt.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.