Der belarussische Präsident Lukaschenko (Archivbild) (AP)

Der russische Staatschef Putin habe ihn während eines Treffens auch über die Zahl und die vorgesehenen Standorte informiert, sagte Lukaschenko in Moskau. Konkreter wurde er nicht. Zuvor hatte der russische Verteidigungsminister Schoigu in Minsk bei der Vertragsunterzeichnung betont, dass Kontrolle und Entscheidung über den Einsatz der Kernwaffen ausschließlich auf Moskauer Seite blieben. Putin hatte die Stationierung im März angekündigt und auch damit begründet, dass die USA Atomwaffen bei europäischen Verbündeten gelagert haben, darunter auch in Deutschland.

Um die Stationierung zu ermöglichen, hatte Lukaschenko den bislang in der Verfassung festgeschriebenen atomwaffenfreien Status von Belarus streichen lassen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.