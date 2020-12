In Belarus haben viele Menschen trotz eines Demonstrationsverbots erneut gegen Machthaber Lukaschenko protestiert. Wie auf verschiedenen Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram zu sehen war, versammelten sie sich zunächst in ihren Wohnvierteln und bildeten dann Demonstrationszüge. Protestaktionen gab es in Minsk und weiteren Städten. Uniformierte gingen erneut gewaltsam gegen die Demonstranten vor.

Nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna gab es mindestens 70 Festnahmen. In anderen Berichten ist von mehr als 100 Betroffenen die Rede.



Oppositionsführerin Tichanowskaja meldete sich aus dem Exil zu Wort und lobte den Mut der Bürgerinnen und Bürger. Der Protest sei trotz Festnahmen und Polizeigewalt inzwischen Teil des Alltags vieler Menschen geworden, betonte sie. Auslöser für den anhaltenden Widerstand war die umstrittene Präsidentenwahl am 9. August, aus der Lukaschenko erneut als Sieger hervorgegangen war.

