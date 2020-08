In vielen Städten in Belarus haben sich erneut Tausende Menschen versammelt, um gegen den offiziell verkündeten Wahlsieg von Staatschef Lukaschenko zu protestieren.

In der Hauptstadt Minsk bildete sich nach Angaben von Korrespondenten eine Menschenkette. In zahlreichen Staatsbetrieben streikten Mitarbeiter.



Nach Protesten in der vergangenen Nacht nahm die Polizei rund 700 Demonstranten fest, wie das Innenministerium mitteilte. Die Behörden erklärten unterdessen, man werde den Tod eines jungen Mannes in Polizeigewahrsam untersuchen.



Morgen wollen die EU-Außenminister in Brüssel über die Entwicklung in Belarus beraten.