Bundeskanzlerin Merkel hat ein Ende der Gewalt gegen die Demokratiebewegung in Belarus gefordert.

Sie rief die Führung um Präsident Lukaschenko auf, die Repressionen unverzüglich einzustellen und alle politischen Gefangenen freizulassen. Deutschland und die Europäische Union würden die Verantwortlichen in Belarus für die fortwährenden Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft ziehen. Die Kanzlerin sagte den Protestierenden in ihrer wöchentlichen Videobotschaft zugleich Unterstützung zu. Deutschland biete verfolgten Oppositionellen und Menschen in humanitärer Notlage einen erleichterten Visazugang an. Zudem seien Stipendien sowie Unterstützung für unabhängige Medien in Belarus vorgesehen. Merkel betonte, die Unerschütterlichkeit der Demokratiebewegung beeindrucke sie tief.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.