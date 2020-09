Vor den angekündigten Großdemonstrationen der Opposition in Belarus haben die Sicherheitskräfte große Plätze in der Hauptstadt Minsk abgeriegelt.

Das Militär postierte Lastwagen an einigen Stellen und rollte Stacheldraht aus. Oppositionelle Medien zeigten Videos und Bilder von einem Militärkonvoi auf dem Weg ins Stadtzentrum. Gestern waren bei Kundgebungen zahlreiche Personen festgenommen worden. Die Polizei hatte die hauptsächlich von Frauen getragenen, friedlichen Proteste gewaltsam beendet.



Eine Sprecherin des Innenministeriums teilte mit, dass 415 Menschen in Minsk sowie 15 weitere in anderen Städten festgenommen worden seien. 385 seien wieder freigelassen worden. Sie warnte die Bürgerinnen und Bürger, dass sie für die Organisation der Proteste strafrechtlich belangt werden könnten.



Die Opposition wirft dem autoritär regierenden Staatschef Lukaschenko unter anderem vor, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl gefälscht zu haben.

