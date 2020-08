Litauen will unabhängig von der EU Sanktionen gegen die Führung im benachbarten Belarus verhängen.

Das Außenministerium in Vilnius erstellte dazu eine Liste mit 32 Personen, gegen die sich die Strafmaßnahmen richten sollen; darunter befindet sich auch Staatschef Lukaschenko. Den Betroffenen solle die Einreise nach Litauen verboten werden, sagte Außenminister Linkevicius. Dies muss noch vom Innenministerium bestätigt werden.

EU erkennt Wahl nicht an

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten gestern erklärt, dass sie die Wahl in Belarus nicht anerkennen, weil sie weder frei noch fair gewesen sei. Zudem einigten sie sich auf Sanktionen gegen Personen, die für die Gewalt an Demonstranten und für Wahlfälschungen verantwortlich gemacht werden. Ratspräsident Michel zufolge sollen diese Sanktionen in Kürze verhängt werden.

Gipfel "sendet klares Signal"

Unsere Europa-Korrespondentin Bettina Klein kommentierte, der Sondergipfel hab ein klares Signal gesendet: "Aber weitere Schritte werden folgen müssen. Und die 27 Staaten auf der Hut sein und ihre Strategie möglicherweise anpassen."

Dialogbereitschaft in Minsk?

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, sieht eine Dialogbereitschaft zwischen Präsident Lukaschenko und der belarussischen Opposition. Lukaschenko habe verstanden, dass sein Rückhalt bröckele und schließe Neuwahlen nicht mehr kategorisch aus, sagte Barley im Deutschlandfunk. Zwar trete er weiterhin mit Gewalt gegenüber friedlichen Demonstrierenden auf, aber damit werde er sich nicht an der Macht halten können, erläuterte die SPD-Politikerin. Auch die Oppositionsbewegung habe gezeigt, dass sie kein Interesse habe, das System umzustürzen.