In Belarus sind für heute wieder Massendemonstrationen angekündigt.

In einem Aufruf der Opposition heißt es, Präsident Lukaschenko, der sich mit Gewalt an der Macht halte, habe seinem eigenen Volk offen den Krieg erklärt. Die größten Proteste dürfte es in der Hauptstadt Minsk geben. Die Aktionen an den Sonntagen haben traditionell den größten Zulauf. Seit Anfang August kommt es regelmäßig zu Protesten. Hintergrund ist die Präsidentenwahl, bei der sich Lukaschenko zum Sieger erklären ließ.



Zuletzt drohte der 66-Jährige den Demonstranten erneut mit verschärfter Gewalt. Die EU unterstützt Lukaschenkos Gegner und erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Unterstützung erhält der Präsident aus Russland.

