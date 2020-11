In Belarus haben abermals Proteste gegen die Präsident Lukaschenko begonnen.

Die Opposition erwartet zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit Blick auf die Gewalt gegen Demonstrierende bei vorangegangenen Kundgebungen erklärte die Opposition, Lukaschenko habe seinem eigenen Volk offen den Krieg erklärt. Uniformierte bezogen erneut mit Gefangenentransportern Position. Ersten Berichten zufolge sollen Einsatzkräfte Warnschüsse in die Luft abgegeben haben. Auf im Internet verbreiteten Bildern waren in der Hauptstadt Minsk Geländefahrzeuge mit Maschinengewehren auf dem Dach zu sehen. Dort dürfte es wieder die größten Proteste geben. Die Aktionen an Sonntagen haben traditionell den größten Zulauf.



Seit Anfang August kommt es in Belarus regelmäßig zu Protesten. Hintergrund ist die Präsidentschaftswahl, bei der sich Lukaschenko zum Sieger erklären ließ. Auch die Europäische Union erkennt dies nicht an.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.