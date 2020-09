Vor den angekündigten neuen Massenprotesten in Belarus haben Sicherheitskräfte damit begonnen, große Plätze in der Hauptstadt Minsk abzuriegeln.

Das Innenministerium warnte die Menschen in den Städten des Landes, sich an den Protesten gegen Staatschef Lukaschenko zu beteiligen. Oppsitionsführerin Tichanowskaja rief aus dem Exil in Litauen per Video zu sogenannten "Märschen der Gerechtigkeit" auf. Sie sollen um 13.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit an verschiedenen Orten im Land beginnen. Gestern hatte es bei Protesten von Frauen in Minsk nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 200 Festnahmen gegeben.



Die Opposition wirft dem seit 26 Jahren autoritär regierenden Staatschef Betrug bei der Präsidentschaftswahl vor und fordert seinen Rücktritt. Auch die EU erkennt die Wahl nicht an.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.