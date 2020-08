In Belarus wollen Regierungsgegner am Nachmittag erneut gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gehen.

In der Hauptstadt Minsk werden Zehntausende Menschen zu einer Großkundgebung und einem anschließenden Demonstrationszug erwartet. Zudem ist eine Menschenkette von der litauischen Hauptstadt Vilnius bis zur Grenze des benachbarten Belarus geplant. Die bekannte Oppositionspolitikerin Tichanowskaja rief die Anhänger der Demokratiebewegung auf, mit den Protesten nicht nachzulassen.



Die NATO, Polen und Litauen wiesen die Behauptung Lukaschenkos zurück, die territoriale Integrität seines Landes werde von außen bedroht. Der Staatschef hatte gestern bei einem Truppenbesuch vor einer Revolution gewarnt und erklärt, in der Nähe der belarussischen Grenzen seien NATO-Truppen in Bewegung.