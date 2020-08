In Belarus hat die Staatsanwaltschaft Literaturnobelpreisträgerin Alexijewitsch zu ihrem Engagement in der Opposition befragt.

Nach eigenen Angaben machte sie von ihrem Recht Gebrauch, nicht gegen sich selbst auszusagen. Alexijewitsch gehört dem "Koordinierungsrat der Regierungskritiker" in Belarus an.



Staatspräsident Lukaschenko wirft dem Oppositionsgremium vor, die Macht an sich reißen zu wollen. Zwei festgenommene Mitglieder des Koordinierungsrates wurden deshalb bereits zu zehn Tagen Arrest verurteilt.



Bei den anhaltenden Protesten in Belarus gegen Lukaschenko sind in Minsk und anderen Städten binnen kurzer Zeit mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Menschenrechtszentrum Wesna mit. Das Innenministerium bestätigte die Angaben.