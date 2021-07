In Belarus haben die Behörden den Zugang zu einem weiteren unabhängigen Online-Nachrichtenportal gesperrt.

Ein Sprecher des Informationsministeriums in Minsk sagte, dem Portal "Nascha Niwa" werde die Veröffentlichung illegaler Inhalte vorgeworfen. Die Menschenrechtsorganisation Wjasna erklärte, Polizeikräfte hätten die Redaktionsräume durchsucht. Mitarbeiter des Portals berichteten im Messengerdienst Telegram, sie könnten mehrere ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht mehr erreichen, darunter auch den Chefredakteur, Jegor Martinowitsch.



Unabhängige Medien werden in Belarus inzwischen massiv in ihrer Arbeit behindert. Verstärkt hat sich der Druck seit August 2020, als der belarussische Machthaber Lukaschenko trotz massiver Betrugsvorwürfe offiziell zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden war. Dies hatte Massenproteste ausgelöst, die von den Einsatzkräften brutal niedergeschlagen wurden.

