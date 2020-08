Die Opposition in Belarus hat die Entscheidung der Europäischen Union begrüßt, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht anzuerkennen.

Die Politikerin Kolesnikowa sagte, es sei wichtig, dass die EU und Russland nun einen Dialog zwischen der Zivilgesellschaft und dem Machtapparat in Minsk unterstützten. Kolesnikowa sitzt im neuen Koodinierungsrat, einem Gremium mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Der Rat hatte am Abend erstmals getagt und setzt sich für einen Wandel in Belarus ein.



Präsident Lukaschenko dagegen kritisierte die Erklärung der EU und sprach von einer Einmischung in innere Angelegenheiten seines Landes. Zugleich kündigte er an, weiter mit Härte gegen Demonstrierende vorzugehen.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten gestern in einer gemeinsamen Erklärung bei einem Online-Sondergipfel zur Lage in Belarus die Präsidentschaftswahl als weder frei noch fair bezeichnet.