In Belarus werden heute wieder Proteste gegen Staatschef Lukaschenko erwartet.

Die Oppositionsbewegung hat angekündigt, dass tausende Frauen in Minsk gegen den Machthaber demonstrieren wollen, nachdem sich Lukaschenko am Mittwoch überraschend hatte vereidigen lassen. Die Organisatoren der Proteste erklärten, die nach Litauen geflüchtete Oppositionsführerin Tichanowskaja sei die wahre Siegerin der Präsidentenwahl vom 9. August. Seit dieser Abstimmung gehen Bürger in Belarus gegen Lukaschenko auf die Straße.



Die Länder Litauen, Lettland und Estland weiteten unterdessen ihre Sanktionen gegen Belarus aus. Das litauische Außenministerium erklärte, es seien Einreseverbote etwa gegen Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Regierungsvertreter verhängt worden.

