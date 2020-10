In Belarus hat ein landesweiter Generalstreik begonnen.

Damit will die Opposition den Druck auf den umstrittenen Präsidenten Lukaschenko erhöhen. In Online-Netzwerken rief die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja alle Beschäftigten dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, schlossen sich dem Protest Studierende mit Sitzstreiks an.



Gestern war eine Frist abgelaufen, die Tichanowskaja dem autoritär regierenden Lukaschenko für dessen Rücktritt gesetzt hatte. In der Hauptstadt Minsk waren wieder etwa 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Präsidenten zu protestieren. Sicherheitskräfte riegelten das Stadtzentrum ab und setzten Blendgranaten ein, um die Demonstrierenden auseinanderzutreiben. Nach Angaben des Innenministeriums wurden im ganzen Land mehr als 520 Personen festgenommen.



Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es in Belarus Massenproteste. Die Behörden gehen mit Gewalt gegen sie vor.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.