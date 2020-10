Die Opposition in Belarus hat Präsident Lukaschenko ultimativ zum Rücktritt aufgefordert.

Wenn die Forderungen der Opposition nicht bis zum 25. Oktober erfüllt würden, werde das gesamte Land in einen Streik treten und friedlich auf die Straße gehen, heißt es in einer Erklärung der ins Exil geflohenen Politikerin Tichanowskaja. Zudem müssten alle politischen Gefangenen freigelassen sowie das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Regierungsgegner gestoppt werden. Sollte das nicht der Fall sein, werde am 26. Oktober in allen Fabriken gestreikt, die Straßen würden blockiert und staatliche Geschäfte würden nichts mehr verkaufen.



Bei Protesten von Senioren gegen Lukaschenko waren zuletzt mehr als 180 Menschen festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.