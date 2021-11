In Belarus müssen zwei regierungskrititische Aktivisten für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Die Menschenrechtsorganisation Wjasna teilte mit, dass Leonid Sudalenko und Tatjana Lasiza zu drei beziehungsweise zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden seien. Ein Gericht in der Stadt Homel habe die beiden wegen der Organisation und der Teilnahme an den Protesten gegen Machthaber Lukaschenko schuldig gesprochen.



In Belarus waren die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Ausgang der Wahl vom August 2020 zu demonstrieren. Sie werfen Lukaschenko Manipulation vor. Im Zuge der Massenproteste wurden zahlreiche Oppositionelle festgenommen.

