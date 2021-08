In Belarus hat der Prozess gegen die Oppositionspolitikerin Kolesnikowa begonnen.

Ihr werden zusammen mit einem ebenfalls angeklagten Anwalt Verschwörung und die Gründung einer extremistischen Vereinigung vorgeworfen. Den Angeklagten drohen bis zu zwölf Jahre Haft. Kolesinkowa nannte die Anschuldigungen "absurd". Die 39-Jährige hatte lange als Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeitet. Nach der weithin als gefälscht eingeschätzten Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres schloss sie sich den Demonstrationen gegen Machthaber Lukaschenko an.

Seit September sitzt sie im Gefängnis.



Kolesnikowa gehörte gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Tichanowskaja und Zepkalo zu den bekanntesten Personen des Protests gegen das autoritäre Regime in Belarus.

