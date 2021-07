Ein Gericht in Belarus hat den oppositionellen Fernsehsender Belsat als extremistisch eingestuft und damit verboten.

Laut Innenministerium in Minsk drohen damit auch denjenigen eine Geldstrafe oder Festnahme, die Informationen des Senders weiter verbreiten. Vor Kurzem hatte es bei dem in Polen ansässigen Sender Razzien mit mehreren Festnahmen gegeben. Belsat hatte im vergangenen Jahr über die Massenproteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Präsident Lukaschenko berichtet. Der Sender wies die Vorwürfe des Gerichts zurück. Weder Belsat noch andere unabhängige Medien seien Extremisten, hieß es. - Die Behörden in Belarus gehen seit Monaten gegen oppositionelle Medien und Nichtregierungsorganisationen vor.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.