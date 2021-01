Nach Auffassung der belarussischen Oppositionsführerin Tichanowskaja kann ein politischer Wandel in ihrem Land nur mit Hilfe der EU und der USA erfolgen.

Diese müssten mutiger und stärker in ihrer Reaktion auf Präsident Lukaschenko sein, betonte Tichanowskaja in einer Online-Veranstaltung mit mehreren EU-Außenministern. Weitere EU-Sanktionen gegen Unterstützer des Präsidenten müssten schneller kommen. Außerdem verlangte Tichanowskaja eine internationale Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in ihrer Heimat.



Seit rund einem halben Jahr demonstrieren Menschen in Belarus gegen die Wiederwahl von Lukaschenko. Es gab rund 30.000 Festnahmen. Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als legitimen Präsidenten an.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.