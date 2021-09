Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja hat eine internationale Konferenz vorgeschlagen, um die Krise in ihrem Land zu überwinden.

Tichanowskaja, die in Litauen im Exil lebt, forderte mehr politischen Druck auf höchster Ebene auf den belarussischen Machthaber Lukaschenko. In einem Gastbeitrag für die französische Zeitung "Le Journal du Dimanche" schrieb sie, einflussreiche Länder wie Frankreich müssten sich für den Schutz der Demokratie einsetzen.



Lukaschenko regiert Belarus seit 27 Jahren. Vor gut einem Jahr hatte er sich erneut zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklären und Proteste brutal niederschlagen lassen. Die Opposition sowie unter anderem die Europäische Union gehen davon aus, dass das Regime das Wahlergebnis gefälscht hat. Die Demokratiebewegung in Belarus sieht Tichanowskaja als Siegerin an.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.