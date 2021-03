Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja hat zu Verhandlungen mit der politischen Führung ihres Heimatlandes aufgerufen.

In einer Videobotschaft sagte sie, man könne die Krise friedlich lösen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die UNO seien bereit dazu, eine Plattform für Gespräche zu organisieren und als Vermittler aufzutreten. Tichanoswkaja betonte zugleich, es sei nötig, die Proteste gegen Präsident Lukaschenko fortzusetzen, um die Regierung an den Verhandlungstisch zu bekommen.



Tichanowskaja floh nach der Präsidentschaftswahl in Belarus nach Litauen. Die Abstimmung hatte Massenproteste der Opposition ausgelöst, die Lukaschenko Wahlbetrug vorwirft.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.