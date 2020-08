Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja will bei einer Wiederholung der Präsidentschaftswahl in ihrem Land nicht erneut kandidieren.

Auch ihr Ehemann sei nicht an einer Kandidatur interessiert, sagte sie nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS. Am vergangenen Montag hatte Tichanowskaja allerdings ihre Bereitschaft erklärt, Belarus während einer Übergangszeit zu führen.



Tichanowskaja war bei der Präsidentenwahl am 9. August anstelle ihres inhaftierten Ehemanns Tichanowski angetreten. Sie kam nach offiziellen Angaben nur auf knapp zehn Prozent der Stimmen; der amtierende Staatschef Lukaschenko erhielt dagegen mehr als 80 Prozent. Die Opposition hält das Ergebnis für gefälscht und sieht die 37-Jährige als tatsächliche Gewinnerin an. Auch die EU erkennt das offizielle Wahlergebnis nicht an. Tichanowskaja befindet sich derzeit im Exil in Litauen, da sie um ihre Sicherheit und die ihrer Familie fürchtet. Gestern gab sie an, unter bestimmten Voraussetzungen in ihre Heimat zurückkehren zu wollen.