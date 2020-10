Angesichts der anhaltenden Proteste in Belarus gegen Präsident Lukaschenko hat Oppositionsführerin Tichanowskaja Deutschland aufgefordert, eine Vermittlerrolle einzunehmen.

Sie hoffe sehr, dass führende Persönlichkeiten Deutschlands imstande seien, diese Situation zu beeinflussen und Verhandlungen herbeizuführen, sagte die 38-Jährige zum Auftakt eines Besuchs in Berlin. Außerdem plädierte sie für weitere EU-Sanktionen gegen Regierungsvertreter in ihrer Heimat. Die bisherigen Saktionen seien ein kleiner Sieg.



Die Oppositionsführerin lebt derzeit im Exil in Litauen. Im Rahmen ihres Besuchs wird sie heute Bundeskanzlerin Merkel treffen. Am Mittwoch ist ein Gespräch mit Außenminister Maas geplant.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.