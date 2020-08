Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus hat die unterlegene Oppositionskandidatin Tichanowskaja ihr Land verlassen und hält sich in Litauen auf.

Sie sei nun in Sicherheit, teilte der litauische Außenminister Linkevicius per Twitter mit. Tichanowskaja hatte gestern noch gesagt, dass sie in Belarus bleiben werde und weiter kämpfen wolle. Allerdings fühlte sie sich auch massiv bedroht von den Sicherheitskräften um den autoritären Präsidenten Lukaschenko. Ihre Kinder hatte sie deshalb bereits außer Landes bringen lassen. Ihr Mann, Sergej Tichanowski, ein regierungskritischer Blogger, sitzt in Haft.



Gestern Abend protestierten erneut Tausende Menschen gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl. Demonstrationen gab es unter anderem in den Städten Brest, Mogilev und Vitebsk. In der Hauptstadt Minsk kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, bei denen ein Demonstrant starb.