In Belarus sind die Behörden einen Tag vor der Präsidentenwahl weiter gegen die Opposition vorgegangen.

Die führende Oppositionsvertreterin Kolesnikowa wurde nach Angaben ihres Wahlkampfteams festgenommen. Sie gehört zu einem Frauen-Trio, das als größte Herausforderung für Amtsinhaber Lukaschenko gesehen wird. Dazu gehört auch die Kandidatin Tichanowskaja, die in den vergangenen Wochen tausende Anhänger bei Kundgebungen mobilisieren konnte. Ihre Wahlkampfmanagerin wurde heute ebenfalls festgenommen.



Westliche Beobachter stufen die Wahl in der früheren Sowjetrepublik als weder frei noch fair ein. In der Bevölkerung herrscht große Unzufriedenheit wegen der Lage der Wirtschaft, der Menschenrechte und Lukaschenkos Umgang mit der Corona-Krise.