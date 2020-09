In Belarus ist ein weiterer Oppositionspolitiker, der Anwalt Znak, verhaftet worden.

Staatliche russische Nachrichtenagenturen zitieren Mitstreiter Znaks. Demnach wurde er von Unbekannten in Zivil abgeführt und ist nicht mehr erreichbar. Znak war eines der letzten aktiven Mitglieder des Koordinierungsrates der belarussischen Opposition. Das Gremium war Mitte August mit dem Ziel gegründet worden, einen friedlichen Machtwechsel in Belarus voranzutreiben. Anfang der Woche war die Politikerin Kolesnikowa vermutlich aus Minsk verschleppt worden. Sie soll sich inzwischen in einem Gefängnis im Süden des Landes befinden. Die genauen Umstände ihres Verschwindens sind weiter unklar.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im europäischen Parlament, Weber, forderte im ZDF Sanktionen gegen die Führung in Minsk. Europa müsse sich schnellstmöglich auf eine Liste mit Strafmaßnahmen verständigen, die auch Präsident Lukaschenko einschließe. Zuvor hatte sich US-Außenminister Pompeo beunruhigt über das Vorgehen gegen Kolesnikowa geäußert. Man erwäge, in Koordination mit Partnerstaaten die Strafmaßnahmen gegen Belarus auszuweiten.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.