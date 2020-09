Die belarussische Oppositionspolitikerin Kolesnikowa befindet sich offenbar in einem Untersuchungsgefängnis in der Hauptstadt Minsk.

Ihr Vater erklärte, das hätten ihm die Ermittlungsbehörden mitgeteilt. Offiziell bestätigt wurde die Information nicht. Die 38-jährige Kolesnikowa war am Montag verschwunden. Gestern hieß es dann, sie sei an der Grenze zur Ukraine in Gewahrsam genommen worden. Offenbar hatte sie sich einer Abschiebung durch Vernichtung ihres Passes widersetzt.



Kolesnikowa gehört zum oppositionellen Koordinierungsrat in Belarus, der den Rücktritt des langjährigen Staatschefs Lukaschenko und Neuwahlen fordert. Ein weiteres Mitglied des Rates, der Rechtsanwalt und Politiker Znak, soll heute von maskierten Männern abgeführt worden sein. Unterstützer berichten, er sei nicht mehr erreichbar.

