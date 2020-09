In Belarus ist die führende Oppositionspolitikerin Kolesnikowa verschwunden.

Der Koordinierungsrat der Demokratiebewegung geht davon aus, dass die 38-Jährige zusammen mit zwei Mitarbeitern in Minsk entführt worden ist. Medien hatten unter Berufung auf eine Augenzeugin berichtet, dass Kolesnikowa von Unbekannten in einen Minibus gezerrt worden sei. Die ins Exil nach Litauen geflohene Oppositionspolitikerin Tichanowskaja warf der belarussischen Führung vor, Demonstranten einzuschüchtern und die Arbeit des Koordinierungsrates zu behindern.



Seit mehr als vier Wochen kommt es in Belarus zu Protesten gegen Staatspräsident Lukaschenko. Gestern nahm die Polizei bei regierungskritischen Demonstrationen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 600 Menschen fest. Hintergrund ist die Präsidentenwahl, bei der Lukaschenko sich mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären ließ. Die Opposition spricht von Wahlbetrug.