Der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa berät heute in einer Sondersitzung über die innenpolitische Krise in Belarus.

Das Gremium von Vertretern aus 57 Staaten trifft sich auf Initiative des derzeit vorsitzenden Landes Albanien. Dessen Premierminister Rama wird zu dem Konflikt in Belarus und der möglichen Rolle der OSZE Stellung nehmen. Die Organisation hatte jüngst angeboten, zwischen Demonstranten und Regierung zu vermitteln.



Angesichts der anhaltenden Proteste sagte der russische Präsident Putin der belarussischen Regierung militärische Unterstützung zu, sollte sich die Lage für Staatschef Lukaschenko weiter zuspitzen. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen hatte Putin gestern erklärt, dass Russland bereit sei, gegebenenfalls im Nachbarland zu intervenieren.