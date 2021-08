Nach Ansicht der Minsker Philosophieprofessorin Tatiana Shchyttsova setzt sich in Belarus die Zerstörung der Zivilgesellschaft fort.

Momentan würden verstärkt Intellektuelle verfolgt und teilweise auch inhaftiert, sagte die Wissenschaftlerin im Deutschlandfunk. Die großen Demonstrationen mit tausenden Menschen seien in Belarus erstickt worden. Es hätten sich aber Formen des weichen Protestes herausgebildet. So gingen kleine Gruppen mit weiß-roten Regenschirmen, den Farben der Opposition, in kleinen Gruppen durch Minsk. Familien von Inhaftierten erführen eine besondere Solidarität.

"Hochkonsolidierter Machtapparat"

Die Protestbewegung als solches habe es schwer gehabt und sei unter ungünstigen Voraussetzungen entstanden, erklärte Shchyttsova. Politisch unerfahrene Menschen seien auf einen hochkonsolidierten Machtapparat gestoßen. Dennoch habe die Gesellschaft als Ganzes im vergangenen Jahr eine noch nie dagewesene Politisierung durchlebt.



Shchyttsova ist davon überzeugt, dass sich Machthaber Lukaschenko bis auf weiteres halten wird. Ein derartiger "Diktator" könne nur von seinem engsten Kreis gestürzt werden. Dieser Zirkel werde ihm aber weiterhin treu ergeben sein, da er selbst in Verbrechen des Regimes involviert sei und kein Interesse daran habe, dass sich die Verhältnisse in Belarus änderten.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.