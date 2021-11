Vor dem Hintergrund der angespannten Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen hat Bundeskanzlerin Merkel den russischen Präsidenten Putin gebeten, auf die Regierung in Minsk einzuwirken.

Merkel habe in einem Telefonat mit Putin unterstrichen, "dass die Instrumentalisierung von Migranten gegen die Europäische Union durch das belarussische Regime unmenschlich und vollkommen inakzeptabel sei", erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin.



Im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen sitzen derzeit tausende Migranten bei eisigen Temperaturen fest. Beide Länder haben Soldaten in dem Gebiet stationiert. Beobachter befürchten eine Eskalation der Lage. In der vergangenen Nacht versuchten zahlreiche Menschen, die polnische Grenze zu durchbrechen. In Warschau kommt EU-Ratspräsident Michel im Laufe des Tages mit Ministerpräsident Morawiecki zusammen, um über die Lage zu beraten.



Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, absichtlich Migranten aus dem Nahen Osten in die EU-Staaten Lettland, Litauen und Polen zu schleusen.



Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, regte an, ein Drittland wie die Ukraine in die Lösung der Flüchtlingskrise einzubinden. Dort könnten die Migranten untergebracht werden, während sie ihre Asylverfahren durchliefen, sagte Schmid im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.