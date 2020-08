In Belarus ist die Polizei erneut gewaltsam gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Nach Berichten von Medien und Augenzeugen wurden dabei in der Hauptstadt Minsk Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Außerdem kam ein Demonstrant ums Leben.

Nach Darstellung der Polizei explodierte ein Sprengsatz, den der Mann auf die Beamten werfen wollte. Auch in der Stadt Brest im Westen des Landes gab es Zusammenstöße zwischen Oppositionsanhängern und Sicherheitskräften.



Die Oppositionskandidatin bei der Präsidentenwahl in Belarus, Tichanowskaja, wird sich nach Angaben ihrer Sprecherin nicht an den Protesten gegen den verkündeten Wahlsieg von Präsident Lukaschenko beteiligen. Die Behörden könnten eine Teilnahme nutzen, um sie festzunehmen, sagte die Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP.

Zweifel am Ergebnis - auch in den USA

Tichanowskaja beansprucht den Sieg bei der Wahl für sich. Laut dem offiziellen Ergebnis hat Lukaschenko bei der Abstimmung 80 Prozent der Stimmen bekommen. Wie die Bundesregierung zweifeln auch die USA das Ergebnis an. Eine Sprecherin von Präsident Trump zeigte sich zudem besorgt über Berichte, wonach friedliche Demonstranten festgenommen worden seien.



UNO-Generalsekretär Guterres rief die Behörden in Belarus zur Zurückhaltung auf. Sie müssten Respekt für das Recht auf Meinungsfreiheit und friedliche Versammlungen zeigen, erklärte ein UNO-Sprecher.



Unser Korrespondent Thielko Grieß kommentierte zum Thema: "Die meisten Demonstranten wissen, dass sie Wandel, nach dem sie rufen, nur über lange Zeit erreichen können – wenn überhaupt. Sie versuchen es dennoch. Das ist sehr mutig."