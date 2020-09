In der belarussischen Hauptstadt Minsk ist es erneut zu gewaltsamen Protesten gekommen.

Augenzeugen zufolge setzte die Polizei Wasserwerfer gegen Demonstrierende ein. Es habe auch Festnahmen gegeben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Tausende waren am frühen Abend nach der Vereidigung des umstrittenen Präsidenten Lukaschenko auf die Straße gegangen. Die Opposition wirft ihm unter anderem Wahlfälschung vor. Er hatte sich mit gut 80 Prozent der Stimmen zum Sieger der Präsidentenwahl erklären lassen.



Die Amtseinführung war entgegen bisheriger Praxis im Vorfeld nicht angekündigt worden. Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, dass die Bundesregierung das Ergebnis der Präsidentenwahl in dem Land nicht anerkenne. Die Wahl sei weder frei noch fair gewesen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.