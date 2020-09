Vor einer geplanten Großdemonstration gegen den belarussischen Staatschef Lukaschenko haben sich in Minsk Polizeieinheiten in Stellung gebracht.

In der Hauptstadt seien Straßen mit Absperrungen und Panzerfahrzeugen blockiert worden, berichteten lokale Medien. Für den Mittag hat die Opposition zu einem "Marsch der Einheit" aufgerufen, um auf Neuwahlen zu drängen. Bereits gestern waren mehr als 5.000 Frauen in Minsk bei einem "Marsch der Frauen" auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Innenministeriums seien dabei mehr als 90 Demonstrantinnen festgenommen worden. - Die Proteste dauern seit vier Wochen an. Die Demonstrierenden werfen der Regierung vor, die Präsidentschaftswahl manipuliert zu haben.