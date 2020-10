In der belarussischen Hauptstadt Minsk hat die Polizei eine Massendemonstration gegen Präsident Lukaschenko gewaltsam aufgelöst.

Wie eine Sprecherin des Innenministeriums der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, setzten Sicherheitskräfte dabei auch Wasserwerfer und Blendgranaten ein. Unabhängige belarussische Medien veröffentlichten Aufnahmen, auf denen vermummte Bereitschaftspolizisten, Soldaten sowie Männer ohne Uniform zu sehen waren, die sich auf die Demonstrierenden stürzten und auf sie einschlugen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wesna gab es landesweit mindestens 170 Festnahmen. Die Nachrichtenagentur Interfax spricht dagegen von 50 Personen.



In Minsk war erneut ein Großaufgebot an Polizei und Militär im Einsatz. Die Demokratiebewegung hatte das neunte Wochenende in Folge zu Protesten aufgerufen. Sie wirft Lukaschenko eine Fälschung der Präsidentschaftswahl Anfang August vor und fordert Neuwahlen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.