In Belarus hat die Polizei einen Protestmarsch mit Warnschüssen aufgelöst.

Nach Agenturberichten feuerten Sicherheitskräfte in die Luft und verfolgten Demonstranten. Die Nichtregierungsorganisation Wjasna berichtete von mehr als 120 Festnahmen. Rund 10.000 Menschen waren am Stadtrand der Hauptstadt Minsk zu einer Gedenkstätte für die Opfer der Stalin-Zeit gezogen.



Trotz der Sicherheitskräfte gelang es vielen Demonstranten, die Gedenkstätte zu erreichen und die weiß-roten Flaggen der Opposition zu entrollen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte ein hartes Vorgehen gegen die Teilnehmer an regierungskritischen Protesten angekündigt.



In Belarus gibt es seit der von Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl im August Massenproteste. Die Behörden gehen immer wieder gewaltsam gegen Demonstranten vor, tausende wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.