In Belarus hat die Polizei rund 300 Demonstranten festgenommen.

Dies teilte das Innenministerium in Minsk mit. Die Menschenrechtsgruppe Wjasna hatte zuvor berichtet, viele der Festgenommen seien geschlagen worden.



Gestern hatten erneut 20.000 Menschen in Minsk gegen Präsident Lukaschenko demonstriert. Die Polizei hatte Warnschüsse abgegeben, um die Kundgebung zu beenden. Außerdem setzten die Sicherheitskräfte Blendgranaten ein.



In Belarus gibt es seit der Präsidentenwahl im August Demonstrationen gegen Lukaschenko. Er hatte sich zum Sieger erklärt. Die Opposition wirft ihm - ebenso wie die Europäische Union - Wahlfälschung vor.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.